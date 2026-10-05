पशु आरोग्य शिविर, पशुपालकों को दी गई पशुओं की देखभाल की जानकारी; VIDEO

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खलियारी नगवां विकासखंड के देवरी गांव में पशुपालन विभाग की ओर से पशु आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार किया गया और पशुपालकों को दवाएं वितरित की गईं। चिकित्सकों ने पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए साफ-सफाई, खान-पान और नियमित देखभाल पर जोर दिया।

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