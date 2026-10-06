बिजली, पानी, सड़क के लिए जुगैल के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन;video

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सोनभद्र में जुगैल क्षेत्र में बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। अपना दल एस व्यापार मंच के अध्यक्ष राहुल पांडेय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। चेतावनी दी कि मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 21 अक्तूबर से जुगैल से पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचकर शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।

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