शारदीय नवरात्र में चमेली और गुड़हल के पुष्प चढ़ाकर की मां ब्रह्मचारिणी की आराधना;video

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शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना के लिए जिले भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और जयकारों से वातावरण भक्तिमय रहा। महिलाएं देवी मंदिरों में देर रात तक भजन कीर्तन प्रस्तुत की। राॅबर्ट्सगंज नगर स्थित प्राचीन शीतला मंदिर, सातो मइया शीतला मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, दुर्गा मंदिर और बरकरा गांव स्थित काली मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में भक्तों ने दर्शन-पूजन किया।

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