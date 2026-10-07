{"_id":"6ac6199a25f3ee2c250e1826","slug":"video-allegations-using-substandard-materials-in-drain-construction-probe-ordered-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाली निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने का आरोप, जांच के निर्देश; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अनपरा नगर निकाय क्षेत्र के वार्ड छह अटलनगर में महाविद्यालय जाने वाले मुख्य मार्ग पर कराए जा रहे नाली निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए वार्डवासियों ने विरोध जताया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाली में उचित ढलान नहीं होने से भविष्य में जलनिकासी की समस्या उत्पन्न होने की आशंका भी जताई गई है।

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