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नाली निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने का आरोप, जांच के निर्देश; VIDEO
अनपरा नगर निकाय क्षेत्र के वार्ड छह अटलनगर में महाविद्यालय जाने वाले मुख्य मार्ग पर कराए जा रहे नाली निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए वार्डवासियों ने विरोध जताया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी कर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाली में उचित ढलान नहीं होने से भविष्य में जलनिकासी की समस्या उत्पन्न होने की आशंका भी जताई गई है।
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