{"_id":"6a92bb3eb94f0f9017034461","slug":"video-satapara-ma-thasata-ka-satha-paraii-natha-ma-nahana-gaya-yavaka-dab-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर में दोस्तों के साथ पिरई नदी में नहाने गया युवक डूबा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीतापुर में इमलिया सुल्तानपुर इलाके के पिपरी खुर्द निवासी रवि राठौर (19) पुत्र विजय शंकर शनिवार दोपहर अपने दोस्तों के साथ गाड़ी घाट देवरिया पुल के पास पिरई नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते नदी में डूब गए। रवि के डूबने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में युवक की तलाश की जा रही है। सूचना पर इमलिया सुल्तानपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी लेते हुए तलाश अभियान में सहयोग कर रही है। युवक के नदी में डूबने की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस और स्थानीय गोताखोर लगातार युवक की तलाश में जुटे हैं।

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