Sitapur News: सीतारामपुरवा में नौ और मिले हेपेटाइटिस संक्रमित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव में एक ही परिवार के एक साथ छह लोग हेपेटाइटिस से संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे गांव की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। छह सौ आबादी वाले इस गांव में छठे दिन सीएचसी सांडा की टीम पहुंची। डॉ. आदि अंत वर्मा व डाॅ. निहा बानो के नेतृत्व में एलटी ओम कुमार श्रीवास्तव, नितिन कुमार व फार्मासिस्ट जहीर अहमद खान ने ग्रामीणों की जांच की। डॉ. आदि अंत वर्मा ने बताया कि 112 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इसमें नौ लोग संक्रमित मिले हैं। इसमें सात लोग हेपेटाइटिस सी व दो लोग हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव हुए हैं।सीएचसी तंबौर से मिलेगा इलाजइन मरीजों को जिला अस्पताल के बजाए सीएचसी तंबौर से दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। तंबौर से गांव की दूरी कम होने के कारण मरीजों को वहां तक पहुंचने में आसानी रहेगी। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. दीपेंद्र वर्मा ने बताया कि पहली प्राथमिकता सभी की जांच करवाकर इलाज शुरू करवाना है। सीएचसी तंबौर पर दवाएं मंगवाई जा रही है।कारण जानने की हो रही कोशिशजिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. दीपेंद्र वर्मा ने बताया कि गांव में रोग फैलने का अभी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। इस पर प्रत्येक मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। सभी से बातचीत करके हिस्ट्री तैयार होगी। इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मरीजों से बातचीत में कोई कॉमन कारण सामने नहीं आया है।