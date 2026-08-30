Sitapur News: नाराज होकर घर से निकली बालिका, पेड़ पर मिली

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डीएम के निर्देश पर दुरुस्त हुई पोस्टमार्टम हाउस की सड़क

सीतापुर। शहर स्थित पोस्टमार्टम हाउस की सड़क 27 अगस्त हो बारिश के कारण धंस गई थी। डीएम डॉ राजा गणपति आर के आदेश पर तीस मीटर की सड़क को दुरुस्त कराया गया। जिला पंचायत इस मार्ग पर 315 मीटर का खड़ंजा निर्माण कार्य भी कराएगी।

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कुंवरगड्डी। अटरिया के कंटाइन गांव निवासी महक (14) शुक्रवार शाम करीब छह बजे परिजनों से नाराज होकर घर से चली गई। बालिका के घर से जाने की सूचना मिलने पर अटरिया पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने रात में हरदोई सीतापुर सीमा पर भटपुर घाट के पास निकली गोमती नदी के किनारे कॉम्बिंग की। रात 12 बजे बालिका पेड़ पर बैठी मिली। पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर काउंसलिंग कराई।