{"_id":"6acd8a348e9ba6593e081306","slug":"video-minor-raped-under-the-pretext-of-marriage-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म

संदीप कुमार मिश्र

Updated Tue, 13 Oct 2026 07:02 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 07:02 AM IST







Link Copied



शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में वांछित अभियुक्त की थाना खेसरहा पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर की गयी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में शुबेन्दु सिंह क्षेत्राधिकारी बांसी की वीडियो बाइट ... और पढ़ें

विज्ञापन