{"_id":"6a9d0c79ce3f59454805c026","slug":"video-middle-aged-man-killed-in-shooting-over-drain-construction-dispute-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाली निर्माण को लेकर विवाद में चली गोली, अधेड़ की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर पालिका की ओर से कराए जा रहे नाली निर्माण को लेकर रविवार को जगदीशपुर खुर्द गांव में दो पक्ष आमने-सामने आ गए। कहासुनी और विवाद के बीच 12 बोर से बंदूक से गोली चल गई। गोली लगने से रामशंकर रस्तोगी (45) पुत्र काशी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके की छानबीन शुरू करने के साथ तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है।

... और पढ़ें