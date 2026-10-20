सिद्धार्थनगर: शोहरतगढ़ में शस्त्र पूजन के बाद निकला विजयादशमी का जुलूस

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विजयादशमी के अवसर पर सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ कस्बे में शस्त्र पूजन के बाद जुलूस निकाला गया। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जुलूस के दौरान कस्बे में जगह-जगह भीड़ जुटी रही। आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा।

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