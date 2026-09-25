डीएलएड परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थी

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जय किसान इंटर कॉलेज, सकतपुर सनई में शुक्रवार को डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की द्वितीय पाली की परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर निकलते परीक्षार्थियों में प्रश्नपत्र को लेकर चर्चा होती रही। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़ दिखाई दी। परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुरूप रहे। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित व्यवस्था के तहत परीक्षार्थियों की जांच के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी अपने-अपने साधनों से केंद्र से रवाना हुए।

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