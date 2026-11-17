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सिद्धार्थनगर: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 115 जोड़े विवाह बंधन में बंधे

अनुराग रंजन

Updated Tue, 17 Nov 2026 04:00 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 04:00 PM IST







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सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ क्षेत्र के चिल्हिया स्थित जनता विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, उदयराजगंज कदवा बाजार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 115 जोड़ों के विवाह की प्रक्रिया शुरू हुई। समारोह में बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग शामिल हुए। ... और पढ़ें

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