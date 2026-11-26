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Shamli: A girlfriend from Dehradun and a boyfriend from Elam; a panchayat is held over a demand for marriage, with a plea for justice made in a gesture of supplication.
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शामली: देहरादून की प्रेमिका, एलम का प्रेमी, शादी की मांग को लेकर पंचायत, पल्ला पसारकर मांगा इंसाफ
प्रेम प्रसंग और शादी की मांग को लेकर चल रहा विवाद बृहस्पतिवार को एलम कस्बे में पंचायत तक पहुंच गया। देहरादून निवासी युवती ने ग्रामीणों के बीच पल्ला पसारकर प्रेमी से शादी कराने की गुहार लगाई। पंचायत में मौजूद ग्रामीणों ने युवती की मांग का समर्थन करते हुए मामले का समाधान कराने की बात कही। वहीं, युवक के परिजनों ने पंचायत में आने से इंकार कर दिया। इसके बाद लोग युवक के घर पहुंच गए, जहां दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। समाधान नहीं निकलने पर क्षेत्रीय महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया गया।
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