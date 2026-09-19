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शाहजहांपुर: गणेश महोत्सव में बही भजनों की बयार, भक्ति में झूम उठे श्रद्धालु

Mukesh Kumar

Updated Sat, 19 Sep 2026 01:10 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 01:10 PM IST







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शाहजहांपुर में शुक्रवार को गणेश महोत्सव मनाया गया। महाराष्ट्र मराठा मंडल ने खिरनीबाग में भगवान गणेश की पूजा की। कथाव्यास प्रवीण दीक्षित ने राम जन्म की कथा सुनाई, जिस पर श्रद्धालु भजनों पर झूमे। भोग लगाकर आरती हुई और प्रसाद बांटा गया। चौक स्थित क्षत्रिय धर्मशाला में भी गणपति की पूजा-अर्चना की गई। ... और पढ़ें

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