शाहजहांपुर: खिरनीबाग में गणेश महोत्सव में बही भजनों की बयार, भक्ति में झूम उठे श्रद्धालु

शाहजहांपुर में महाराष्ट्र मराठा मंडल की ओर से आयोजित श्री गणेश महोत्सव में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। खिरनीबाग में राम कथा के दौरान कथावाचक ने श्रीराम जन्म की कथा सुनाई। इस बीच श्रद्धालु भजनों की रसधारा पर झूम उठे। अंत में भोग लगाकर आरती की गई। श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया।

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बिजली की रंग-बिरंगी झालरों से सजाए गए पांडाल में शुक्रवार की रात भगवान गणेश की स्तुति की गई। इसके बाद भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। इस बीच रामकथा में कथाव्यास आचार्य प्रवीण दीक्षित जी ने भगवान राम के जन्म की कथा सुनाई। श्रीराम जन्म की खुशी में भजनों पर श्रद्धालु थिरक उठे।कथाव्यास ने कहा कि भगवान श्रीराम को धरती पर अवतरित होने के कई दिव्य कारण थे। धर्म की स्थापना और रावण का वध प्रमुख वजह थी। कथा में आरती-पूजन नीरज बाजपेई व सुदामा शिंदे ने किया। इस मौके पर अर्जुन सूर्यवंशी, अनिल कदम, अक्षय कदम, योगेश कदम, आशीष गुप्ता, हर्षित गुप्ता, नंदा सूर्यवंशी, वंदना कदम, साक्षी कदम, सोनम त्रिपाठी आदि का सहयोग रहा।