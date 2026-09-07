फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Troubled by waterlogging residents blocked the Mishripur intersection in Shahjahanpur

शाहजहांपुर: जलभराव से परेशान लोगों ने मिश्रीपुर चौराहे पर लगाया जाम, जमकर की नारेबाजी

Mon, 07 Sep 2026 11:18 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:18 PM IST
Troubled by waterlogging residents blocked the Mishripur intersection in Shahjahanpur
शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत मिश्रीपुर में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा। नाराज मोहल्लेवासियों ने पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे मिश्रीपुर चौराहे पर जाम लगा दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सड़क पर जाम लगने से आवागमन प्रभावित हो गया। सूचना पर आरसी मिशन पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। मोहल्लेवासियों के अनुसार उनकी बस्ती निचले इलाके में स्थित है। आसपास के क्षेत्रों से आने वाला पानी यहां जमा हो जाता है। रविवार रात हुई बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो गई। बस्ती में काफी मात्रा में पानी भरने से लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है कि जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बार बारिश में यही समस्या खड़ी हो जाती है। जलभराव से नाराज लोगों ने सोमवार को मिश्रीपुर चौराहे पर एकत्र होकर सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास किया। मोहल्लेवासियों ने जल्द जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

35 घंटे बाद अकराबाद की काली नदी में मिला महिला का शव

35 घंटे बाद अकराबाद की काली नदी में मिला महिला का शव
Aligarh
07 Sep 2026

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 14वें पायदान पर रहा स्मार्ट सिटी

Smart City ranked 14th in the Clean Air Survey.
Faridabad
07 Sep 2026

फरीदाबाद एनआईटी पांच में गाय ने नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र इरफान को हमारी टक्कर इरफान गाय की टक्कर लगने से दूर जाकर गिरा

In Faridabad NIT-5, a cow collided with Irfan, a ninth-grade student; the impact caused him to be thrown some distance away.
Faridabad
07 Sep 2026

Video: निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर योगी सेना ने किया प्रदर्शन

Video: निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर योगी सेना ने किया प्रदर्शन
Lucknow
07 Sep 2026

Video: टैक्स लॉयर्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ

Video: टैक्स लॉयर्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ
Lucknow
07 Sep 2026
विज्ञापन

मेरठ मेडिकल में 40 मिनट तक बिजली गुल, बागपत हादसे के घायल गर्मी से बेहाल; मासूम बिलखता रहा, डॉक्टर कागज से करते रहे हवा

Meerut Medical College: Power Cut for 40 Minutes Leaves Baghpat Accident Victims Struggling in Heat
Meerut
07 Sep 2026

बागपत: अज्ञात महिला के शव की पहचान कर पुलिस ने पति-पत्नी को किया गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद

Baghpat: Police Identify Unidentified Woman’s Body, Arrest Husband-Wife Duo
Baghpat
07 Sep 2026
विज्ञापन

मेरठ में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की कमी, कई स्पर्धाओं में मुकाबला ही नहीं; एक-दो प्रतिभागियों के बीच हुआ चयन

Meerut: District-Level Athletics Meet Sees Low Participation, Several Events Have Just One or Two Competitors
Meerut
07 Sep 2026

VIDEO: विश्व हिंदू परिषद का 62वां स्थापना दिवस, उपाध्यक्ष चंपत राय ने किया संबोधित

VIDEO: विश्व हिंदू परिषद का 62वां स्थापना दिवस, उपाध्यक्ष चंपत राय ने किया संबोधित
Ayodhya
07 Sep 2026

VIDEO: रामलला के दरबार पहुंची हनुमान अंश की टीम, दर्शन-पूजन कर लिया आशीर्वाद

VIDEO: रामलला के दरबार पहुंची हनुमान अंश की टीम, दर्शन-पूजन कर लिया आशीर्वाद
Ayodhya
07 Sep 2026

वीडियो: कैप्टन रणजीत सिंह ने सुजानपुर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा, मरीजों का कुशलक्षेम पूछा

Captain Ranjeet Singh took stock of healthcare facilities at Sujanpur Hospital and inquired about the well-being of patients.
Hamirpur (Himachal)
07 Sep 2026

VIDEO: मसूड़ों की वर्जिश में कमी, नहीं उखड़ रहे दूध के दांत

Rising dental problems among children
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, बैठक में कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता

Congress gearing up for assembly elections
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: थकान, मांसपेशियों में दर्द और बुखार होने पर लें पैरासिटामॉल, चिकित्सकों ने बचाव के भी बताए तरीके

Take paracetamol if you experience fatigue muscle pain and fever doctors advise
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: घर का बढ़ता शोर, कान में मचा रहा खुजली और झनझनाहट

rising noise in house is causing itching and tingling sensation in ears
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: फिजियोथेरेपी दिवस पर 40 विशेषज्ञ किए गए सम्मानित

40 experts felicitated on Physiotherapy Day
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: घर में 50 डेसिबल से कम होना चाहिए शोर, चिकित्सकों ने किया आगाह; इन दिक्कतों का करना पड़ सकता है सामना

noise level in house should be less than 50 decibels
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: 40 की उम्र में हिलने लगे दांत, हर दूसरे बच्चे के दांतों में कीड़ा; चिकित्सकों ने किया आगाह

Teeth starting to loosen at age 40 every second child has tooth decay
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: बच्चों में बढ़ रही दांतों की समस्या, छोटा हो रहा जबड़े का आकार

Dental problems are increasing in children
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: शिविर में 116 मरीजों की हुई जांच

116 patients were examined at health camp
Agra
07 Sep 2026

VIDEO: आगरा–पलवल के बीच आज से चलेगी अनारक्षित मेमू

Unreserved MEMU to run between Agra and Palwal starting today
Agra
07 Sep 2026

बहराइच: रुपईडीहा में पुलिस-एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, 35 लाख की स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

बहराइच: रुपईडीहा में पुलिस-एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, 35 लाख की स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार
Bahraich
07 Sep 2026

सुल्तानपुर: स्कूल गई छात्रा की संदिग्ध मौत, अस्पताल में शव छोड़कर भागने का आरोप

सुल्तानपुर: स्कूल गई छात्रा की संदिग्ध मौत, अस्पताल में शव छोड़कर भागने का आरोप
Sultanpur
07 Sep 2026

बाराबंकी: सरयू के कटान से हेतमापुर में दहशत, 10 परिवारों ने तोड़े मकान

बाराबंकी: सरयू के कटान से हेतमापुर में दहशत, 10 परिवारों ने तोड़े मकान
Barabanki
07 Sep 2026

अंबेडकरनगर: अतिक्रमण हटाने पहुंचे मजिस्ट्रेट और पीडब्ल्यूडी अधिकारी, विरोध के चलते लौटे

अंबेडकरनगर: अतिक्रमण हटाने पहुंचे मजिस्ट्रेट और पीडब्ल्यूडी अधिकारी, विरोध के चलते लौटे
Ambedkar Nagar
07 Sep 2026

Video: लखनऊ में जानकीपुरम विस्तार में तेज बारिश, उमस से मिली राहत

Video: लखनऊ में जानकीपुरम विस्तार में तेज बारिश, उमस से मिली राहत
Lucknow
07 Sep 2026

कुंभ मेला की विकास योजनाओं को लेकर स्थानीय व्यापारियों की आशंकाएं संवाद से हुईं दूर

Haridwar:Local traders' apprehensions regarding Kumbh Mela development plans dispelled through dialogue
Haridwar
07 Sep 2026

वीडियो: विवाह सहायता योजना में सिरमौर में 103 कामगारों को मिली मदद, जानें क्या बोले लाभार्थी

Video: 103 workers in Sirmaur received assistance under the Marriage Support Scheme; find out what the beneficiaries had to say.
Sirmour
07 Sep 2026

10 दिन का आश्वासन पूरा न होने पर एबीवीपी-एनएसयूआई का प्रदर्शन, तीन छात्र भूख हड़ताल पर

Rudraprayag:ABVP and NSUI protest after 10-day assurance remains unfulfilled; three students on hunger strike
Rudraprayag
07 Sep 2026

सुजानपुर: कबड्डी में पटलांदर व वॉलीबाल में जंगल बैरी बना विजेता, समापन पर छात्राओं ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति

Sujanpur: Patlandar wins in Kabaddi, Jungle Beri in Volleyball.
Hamirpur (Himachal)
07 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed