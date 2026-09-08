Shahjahanpur News: बारिश ने रोका ह्यूम पाइप डालने का काम, सोमवार को नहीं हुआ रूट डायवर्जन

विज्ञापन



सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण कुमार ने बताया कि खोदाई का कार्य शुरू होते ही रोडवेज बसों के संचालन स्थल में बदलाव कर दिया जाएगा। पुवायां मार्ग की बसों का संचालन रोडवेज वर्कशॉप से किया जाएगा। वहीं फर्रुखाबाद, सीतापुर समेत अन्य मार्गों की बसें सेटेलाइट और हथौड़ा बस अड्डे से संचालित की जाएंगी। विज्ञापन

--

बारिश के कारण कार्य शुरू होने में विलंब हो रहा है। मंगलवार से कार्य के शुरू होने की संभावना है। निगम की ओर से कार्य के लिए सारी तैयारियां पूरी हैं।

-आशीष त्रिवेदी, मुख्य अभियंता

--

रूट डायवर्जन की कार्ययोजना को तैयार कर लिया गया है। ड्यूटी भी लगा दी गई है। जब से खोदाई का कार्य शुरू होगा। रूट डायवर्जन को लागू कर दिया जाएगा।

-रणवीर सिंह, सीओ यातायात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण कुमार ने बताया कि खोदाई का कार्य शुरू होते ही रोडवेज बसों के संचालन स्थल में बदलाव कर दिया जाएगा। पुवायां मार्ग की बसों का संचालन रोडवेज वर्कशॉप से किया जाएगा। वहीं फर्रुखाबाद, सीतापुर समेत अन्य मार्गों की बसें सेटेलाइट और हथौड़ा बस अड्डे से संचालित की जाएंगी।बारिश के कारण कार्य शुरू होने में विलंब हो रहा है। मंगलवार से कार्य के शुरू होने की संभावना है। निगम की ओर से कार्य के लिए सारी तैयारियां पूरी हैं।-आशीष त्रिवेदी, मुख्य अभियंतारूट डायवर्जन की कार्ययोजना को तैयार कर लिया गया है। ड्यूटी भी लगा दी गई है। जब से खोदाई का कार्य शुरू होगा। रूट डायवर्जन को लागू कर दिया जाएगा।-रणवीर सिंह, सीओ यातायात

शाहजहांपुर। नगर निगम की ओर से महिला थाना तिराहा से पुलिस लाइन मोड़ तक ह्यूम पाइप डालने के लिए प्रस्तावित खोदाई का काम सोमवार को शुरू नहीं हो सका। रविवार रात हुई तेज बारिश के कारण कार्य शुरू करने की तैयारी प्रभावित रही। इसके चलते यातायात व्यवस्था सामान्य रही और लोगों की आवाजाही के साथ रोडवेज बसों का संचालन भी निर्धारित स्थानों से होता रहा।