{"_id":"6ad0d2a6ba5f4a3f310ea8c2","slug":"video-the-education-department-organized-an-excursion-for-children-with-disabilities-who-visited-the-sugarcane-research-council-and-shaheed-udyan-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिक्षा विभाग ने दिव्यांग बच्चों को कराया भ्रमण, गन्ना शोध परिषद और शहीद उद्यान देखा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिक्षा विभाग ने दिव्यांग बच्चों को कराया भ्रमण, गन्ना शोध परिषद और शहीद उद्यान देखा
शाहजहांपुर में दिव्यांग बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें सामाजिक परिवेश से परिचित कराने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। 106 स्कूलों के 151 दिव्यांग बच्चों शहीद संग्रहालय, गन्ना शोध परिषद, शहीद उद्यान का भ्रमण कर जानकारियां जुटाई। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों के दल को रवाना किया। एक्सपोजर विजिट में अस्थि, दृष्टि, श्रवण और मानसिक दिव्यांगता के साथ बौनापन और अन्य दिव्यांगता से प्रभावित बच्चे शामिल हुए। बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव के निर्देशन में जिला समन्वयक समेकित शिक्षा सोहन शुक्ल और सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी वर्धन, जिला स्काउट मास्टर दपिन्दर कौर, जिला गाइड कैप्टन निकहत परवीन आदि का सहयोग रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।