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शाहजहांपुर: पुलिस ने बरामद किए 201 मोबाइल फोन, पीड़ितों को सौंपे

Thu, 05 Nov 2026 03:26 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Thu, 05 Nov 2026 03:26 PM IST
Police recovered 201 mobile phones in Shahjahanpur
शाहजहांपुर में पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गुम और चोरी हुए 201 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को रिजर्व पुलिस लाइन में ये फोन स्वामियों को सौंपे। मोबाइल मिलने पर पुलिस टीम का आभार जताया। एसपी सिटी ने मोबाइल फोन गुम होने पर लोगों से सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की।
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