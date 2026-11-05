शाहजहांपुर: पुलिस ने बरामद किए 201 मोबाइल फोन, पीड़ितों को सौंपे

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शाहजहांपुर में पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गुम और चोरी हुए 201 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बृहस्पतिवार को रिजर्व पुलिस लाइन में ये फोन स्वामियों को सौंपे। मोबाइल मिलने पर पुलिस टीम का आभार जताया। एसपी सिटी ने मोबाइल फोन गुम होने पर लोगों से सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की।

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