शाहजहांपुर: सड़क न बनने पर वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी, जेल भेजने की दी चेतावनी

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शाहजहांपुर के तिलहरजई में 50 लाख रुपये के सड़क और नाला निर्माण में देरी पर शनिवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इंजीनियरों को चार दिन में काम पूरा न होने पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। यह कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका, जिसके लिए अतिक्रमण और विद्युत लाइनें जिम्मेदार हैं। खन्ना ने इंजीनियरों से कहा कि वे उनकी बदनामी करा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे काम पर इंजीनियरों को जेल भेज देना चाहिए।

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