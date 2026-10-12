{"_id":"6acce52d320ee2b9db0144a3","slug":"video-district-magistrate-inspects-construction-works-expresses-displeasure-over-slow-progress-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: डीएम ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर में निर्माणाधीन परियोजनाओं की धीमी प्रगति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नाराजगी जताई। सोमवार को उन्होंने महिला थाना से दुर्गा होटल तक ड्रेनेज पाइपलाइन, टाउनहाल में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क व नाली निर्माण और चीनौर में लोक निर्माण विभाग की ओर से कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने महिला थाना से दुर्गा होटल तक करीब 1.17 लाख रुपये की लागत से कराए जा रहे ड्रेनेज पाइपलाइन कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने ठेकेदार को अतिरिक्त मजदूर लगाकर काम में तेजी लाने और निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से नियमित निगरानी करने को कहा।

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