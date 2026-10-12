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Shahjahanpur News: गमगीन माहौल में बालक का हुआ अंतिम संस्कार

Mon, 12 Oct 2026 01:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:03 AM IST
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The boy's last rites were performed amidst a somber atmosphere.
जलालाबाद। क्षेत्र के गांव पुरैना के मंझरा गौंटिया निवासी कौशल (05) की शनिवार सुबह ट्रॉली से गिरकर मौत हो गई थी। रविवार सुबह गमगीन माहौल में बालक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों ने शव का पोस्टमाॅर्टम नहीं कराया है।
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परिजनों के अनुसार, सुरेंद्र शनिवार सुबह ट्रैक्टर-ट्राॅली में अपना धान भरवा रहे थे। उनके बड़े भाई अवधेश का बेटा कौशल भी ट्राॅली पर मौजूद थे। आगे बढ़ने के दौरान कौशल ट्रॉली से किसी तरह नीचे गिरकर चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मेडिकल काॅलेज में बालक को मृत घोषित कर दिया गया। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि परिजनों ने मामले में किसी तरह की कार्रवाई करने से मना किया है। संवाद
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