शाहजहांपुर: भाजपा महिला मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल पर कार्रवाई की मांग

शाहजहांपुर में महिलाओं के सम्मान और न्याय की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस के सांसद अंगोमचा बिमोल पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

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सोमवार को दोपहर 12 बजे भाजपा की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता के नेतृत्व में पदाधिकारी झंडे और पोस्टर लेकर पहुंचीं। यहां नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने सांसद अंगोमचा बिमोल के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोप सिद्ध होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।महानगर अध्यक्ष शिल्पी ने कहा कि कांग्रेस सांसद पर छात्राओं से जुड़े गंभीर आरोपों के बावजूद महिला सम्मान और सुरक्षा की बात कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की।प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रेश गुप्ता, अल्पना श्रीवास्तव, वर्षा अवस्थी, हेमा अग्रवाल, विम्मी सैनी, नलिनी ओमर, नीलम गुप्ता, बबली सिंह, ब्लॉक प्रमुख रजनी भानु सिंह आदि मौजूद रहीं।