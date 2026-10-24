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शाहजहांपुर: कांग्रेस के पर्यवेक्षक दामोदर गुर्जर ने भाजपा पर लगाया वोट चोरी का आरोप
शाहजहांपुर में कांग्रेस के पर्यवेक्षक दामोदर गुर्जर ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जांच में मतदाता सूची में गड़बड़ियां मिली हैं। देश में 13 करोड़ से अधिक वोट हटाए गए हैं। गुर्जर ने दावा किया कि एक व्यक्ति का नाम कई राज्यों की सूची में है और कई पते शून्य हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और नई मतदाता सूची बनाने की मांग की।
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