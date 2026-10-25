शाहजहांपुर: पेट्रोल पंप के पास ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लगी आग, छह ई-रिक्शा समेत 15 वाहन जले

शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र की गीतापुरम कॉलोनी में पेट्रोल पंप के पास स्थित मोटर्स पार्ट्स के गोदाम में शनिवार रात आग लग गई। आग की चपेट में आने से छह ई-रिक्शा, तीन ऑटो और छह स्कूटी जलकर या झुलसकर क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।



शनिवार रात आग लगने के बाद धुआं उठता देखकर लोगों ने दमकल यूनिट को सूचना दी। 11:46 बजे सदर फायर स्टेशन से तीन दमकल गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गईं। अग्निशमन अधिकारी डॉ. बीएन पटेल के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया।



काफी प्रयास के बाद आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया। एफएसओ डॉ.बीएन पटेल ने बताया कि आग लगने से गोदाम में रखे वाहन इसकी चपेट में आ गए। छह ई-रिक्शा, तीन ऑटो और छह स्कूटी जलने से क्षतिग्रस्त हो गए। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।