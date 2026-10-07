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संत कबीर नगर: न्यायालय के आदेश पर 62 किलो अवैध पटाखे नष्ट, कीमत एक लाख से अधिक

अनुराग रंजन

Updated Wed, 07 Oct 2026 03:54 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 03:54 PM IST







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कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 62.300 किलोग्राम अवैध पटाखों को नष्ट करा दिया। नष्ट किए गए पटाखों की अनुमानित कीमत एक लाख रुपये से अधिक बताई गई है। ... और पढ़ें

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