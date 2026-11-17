{"_id":"6afbd96dedb99dbc8406f2c6","slug":"video-worlds-famous-singer-and-actor-arun-bakshi-reached-sambhal-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"दुनिया की ठांय-ठांय गाना गाने वाले गायक व अभिनेता अरुण बख्शी संभल पहुंचे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुनिया की ठांय-ठांय गाना गाने वाले गायक व अभिनेता अरुण बख्शी संभल पहुंचे
संभल। बॉलीवुड अभिनेता और गायक अरुण बख्शी रविवार को एक शादी समारोह में शामिल होने के लि पहुंचे। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की।अभिनेता ने जेन जी के बदलते व्यवहार, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और मौजूदा सामाजिक माहौल पर अपनी राय साझा की। बख्शी ने कहा कि आज के दौर में लड़ाई-झगड़ों के बजाय मोहब्बत और मुरव्वत की जरूरत है। कहा कि पहले लोगों में शांति और प्रेम था, पर अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बढ़ गई है। भारत साधु-संतों का देश है, बख्शी ने एकता और प्रेम बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने नई पीढ़ी और कलाकारों को लाइक्स और कमेंट्स के पीछे न भागने की सलाह दी। बख्शी ने अपने काम और मेहनत को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बताया कि उन्होंने 298 गाने गाए हैं और 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया है। उनके लोकप्रिय गाने दुनिया की ठांय-ठांय, तुन्ना तुन्ना तक-तक तुन्ना और आसमान को धरती पे लाने वाला चाहिए आज भी खूब सुने जाते हैं। ये गीत 35 साल बाद भी अलग-अलग मंचों पर इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने बताया कि वह दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के साथ काम करना सबसे यादगार मानते हैं। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ मजदूर और आग का दरिया जैसी फिल्मों में काम किया। बीआर चोपड़ा की महाभारत में उन्होंने धृष्टद्युम्न की भूमिका भी निभाई थी। हाल ही में अक्तूबर में उन्होंने दिल्ली की अयोध्या की रामलीला में रावण का किरदार निभाया है। एक सवाल के जवाब में कहा कि अश्लीलता देखने वाले की आंखों में होती है। उन्होंने इंटरनेट और ओटीटी के दौर में बॉलीवुड को अकेले जिम्मेदार ठहराना गलत बताया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।