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ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र कुमार अरोरा ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कई महत्वपूर्ण मांगें लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित हैं। इससे शिक्षक समुदाय परेशान है। अरोरा ने जोर दिया कि शिक्षकों की जायज मांगों का शीघ्र समाधान होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन शिक्षकों के सम्मान, अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है।बैठक में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने की भी मांग की गई। शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का बार-बार सत्यापन बंद करने पर जोर दिया गया। यह भी कहा गया कि जांच केवल शिकायत मिलने पर ही होनी चाहिए।प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग की गई। शिक्षकों ने 30 जून 2027 तक गैर-टीईटी शिक्षकों को पदोन्नति में राहत देने की बात भी उठाई। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की लंबित सूची जारी करने पर भी जोर दिया गया।वेतन, एरियर और अन्य मुद्दे उठाएशिक्षकों को समय से वेतन, एरियर और बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल है। वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने पर भी जोर दिया गया। सेवा संबंधी लंबित समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान अजीत राघव, विनोद कुमार, मधुर कुमार, अतुल शंकर चौधरी, वंदना वार्ष्णेय, राजकुमार रस्तोगी, हरीश भारती, प्रतिमा गोस्वामी, छन्नू कुमार, रामप्रकाश शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, दीपक गोस्वामी, अरमान खान सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।