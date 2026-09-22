नितिन नवीन बोले- पहले माफिया के नाम से जाना जाता था प्रदेश, अब विकास और एक्सप्रेसवे हैं पहचान

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सहारनपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब विकास, एक्सप्रेसवे और नई तकनीक से हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश को पहले माफिया के नाम से जाना जाता था, आज यहां युवाओं के लिए सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज को जोड़कर विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा।

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