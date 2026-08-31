{"_id":"6a955235f2cc7801d60f79a8","slug":"video-saharanpur-three-miscreants-arrested-in-an-encounter-one-shot-in-the-leg-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देहात कोतवाली पुलिस ने रविवार रात मुठभेड़ में बदमाश मेहरबान, रमजानी और भूरा को गिरफ्तार किया है। इनमें से मेहरबान के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, एक कारतूस और नल फैक्टरी से चोरी किया गया सामान बरामद हुआ है। रविवार रात देवला से गोपालपुर जाने वाली सड़क पर गोकलपुर रजबहे की पटरी पर पुलिस गश्त कर रही थी। खेत के पास तीन संदिग्ध युवक दिखाई दिए। इनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक, तीनों देहात कोतवाली में दर्ज चोरी के मुकदमे में वांछित थे। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मेहरबान के खिलाफ चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट के करीब छह मुकदमे दर्ज हैं। वहीं भूरा कोतवाली मंडी का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ चोरी, नकबजनी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के करीब छह मुकदमे दर्ज हैं।

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