{"_id":"6ac390ea8f183a268201cd99","slug":"video-asha-workers-protest-outside-cmo-office-in-saharanpur-over-honorarium-and-other-demands-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: मानदेय समेत मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने किया सीएमओ कार्यालय का घेराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सहारनपुर में मानदेय समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों ने कार्य बहिष्कार कर सीएमओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सीएमओ कार्यालय का घेराव किया। संगठन की जिलाध्यक्ष शशि राजपूत ने बताया कि समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण कार्यकर्ताओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम मानदेय 21 से 24 हजार रुपये करने के साथ सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये और पेंशन, दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य सुविधाएं देने की मांग की।

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