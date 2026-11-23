Live
Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 23 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 23 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 23-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
विज्ञापन
लाइव अपडेट
01:59 AM, 23-Nov-2026
Baghpat News: कपिल का हत्यारोपी सात दिन बाद नैथला मोड़ से गिरफ्तारcrime news और पढ़ें
01:57 AM, 23-Nov-2026
Bijnor News: सीओ कार्यालय के पास मेरठ के परिवार से लूट, एक बदमाश पकड़ाcrime news और पढ़ें
विज्ञापन
01:30 AM, 23-Nov-2026
Muzaffarnagar News: मीरापुर में ट्रक-बस की भिड़ंत, नौ यात्री घायल, तीन गंभीरTruck-bus collision in Meerapur, nine passengers injured, three seriously और पढ़ें
01:29 AM, 23-Nov-2026
Muzaffarnagar News: शुकतीर्थ पहुंचते ही कल्याण देव में लीन हुए मोहन भागवत
01:29 AM, 23-Nov-2026
Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रमcity me aaj और पढ़ें
01:27 AM, 23-Nov-2026
Saharanpur News: फोटो देखकर हमलावर को पहचानाIdentified the attacker by looking at the photo और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:27 AM, 23-Nov-2026
Shamli News: पहली पत्नी ने पति को दूसरी पत्नी संग पकड़ा, सड़क पर हंगामाFirst wife catches husband with second wife; commotion ensues on the street. और पढ़ें
01:26 AM, 23-Nov-2026
Shamli News: एक्यूआई 300 से लुढ़ककर 116 पर आया, फिर भी सांस के मरीजों की बढ़ी मुश्किलेंAQI dropped from 300 to 116, yet difficulties for respiratory patients increased. और पढ़ें
01:26 AM, 23-Nov-2026
Saharanpur News: धागों के साथ तकनीक बदली, फाइबर से बदल रहा होजरी उद्योगTechnology has evolved alongside the threads; the hosiery industry is being transformed by fibers. और पढ़ें
01:25 AM, 23-Nov-2026