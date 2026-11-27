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एसपी अनिल सिंह शिशोदिया ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों का टर्नआउट चेक कर अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद भोजनालय, कैंटीन, जिम, लाइब्रेरी, म्यूजियम और परिवहन शाखा का जायजा लेकर साफ-सफाई और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा।

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