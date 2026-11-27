{"_id":"6b0996f7751fcac87e0dc115","slug":"video-farmers-crops-are-now-under-threat-due-to-the-menace-of-monkeys-the-animals-are-even-devouring-wheat-seeds-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"बंदरों के आतंक से अब किसानों की फसलों पर संकट, गेहूं के बीज तक चट कर रहे बंदर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहबाद तहसील क्षेत्र में बंदरों का आतंक दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक बंदरों के लोगों पर हमले कर उन्हें घायल करने के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब इनका आतंक किसानों के लिए भी मुसीबत बन गया है। बंदरों के झुंड खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों की मेहनत पर पानी फिरने का खतरा पैदा हो गया है। शाहबाद के जयतोली रोड स्थित एक खेत में बंदरों का झुंड गेहूं के बीज निकालकर खाते हुए दिखाई दिया। खेत में बंदरों की मौजूदगी और उनकी इस हरकत से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि पहले बंदरों के हमले से लोग परेशान थे, लेकिन अब खेतों में खड़ी फसलों और बोए गए बीजों को भी उनसे बचाना मुश्किल हो रहा है। बंदरों के बढ़ते आतंक के चलते किसानों को अपनी फसलों की रखवाली के लिए अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ रही है।

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