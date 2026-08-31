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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Middle-aged laborer dies after falling from under-construction building

निर्माणाधीन इमारत से गिरकर अधेड़ मजदूर की मौत

Mon, 31 Aug 2026 07:23 PM IST
अमित शर्मा
Amit Sharma अमित शर्मा
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:23 PM IST
Middle-aged laborer dies after falling from under-construction building
शाहबाद में निर्माण कार्य के दौरान ऊपरी मंजिल से गिरकर अधेड़ मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ठेकेदार पर हादसे के बाद मौके से भागने का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम की मांग की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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