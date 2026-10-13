{"_id":"6acdccc1135b3cc7ec0b60f5","slug":"video-azam-khan-questioned-in-jail-four-member-ed-team-reaches-rampur-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजम खां से जेल में पूछताछ, रामपुर पहुंची ईडी की चार सदस्यीय टीम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार सदस्यीय टीम मंगलवार को रामपुर जेल पहुंची। टीम ने पूर्व मंत्री आजम खां से जौहर ट्रस्ट मामले में पूछताछ शुरू की। ईडी की टीम आजम खां के बयानों का सत्यापन कर रही है। वह मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल भी पूछेंगे। इस पूछताछ से जौहर ट्रस्ट मामले की जांच एक बार फिर चर्चा में आ गई है। ईडी की टीम ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से भी पूछताछ की तैयारी की है। यह कार्रवाई जौहर ट्रस्ट से संबंधित जांच का हिस्सा है।

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