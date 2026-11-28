{"_id":"6b0ad0bdf01b48e8e7062ea0","slug":"video-mushaira-gathering-in-tanda-was-filled-with-the-poetry-of-the-poets-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"शायरों के कलाम से महकी टांडा की मुशायरे की महफिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टांडा में ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन में देश के नामचीन शायरों और कवियों ने अपने कलाम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मोहब्बत, मां की ममता, रिश्तों की अहमियत और जिंदगी के एहसासों को शायरों ने अपने अशआर में इस तरह पिरोया कि हर अच्छे शेर पर महफिल तालियों और वाहवाही से गूंज उठी। देर रात तक चले मुशायरे में श्रोताओं ने शायरी का लुत्फ उठाया। मुशायरे का आगाज कारी जुल्फकार ने नात-ए-पाक पढ़कर किया। इसके बाद हाजी सरफराज आलम ने शमां रोशन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

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