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VIDEO: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सपा का हल्ला बोल, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 04 Oct 2026 06:06 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 06:06 PM IST







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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने रविवार को हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई। सपा विधायकों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। सपाइयों ने सीईसी का पुतला फूंका और तख्ती जलाई। शहर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस का पसीना छूट गया। ... और पढ़ें

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