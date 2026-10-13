रायबरेली में सलोन नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उपचुनाव पर मतदान जारी

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रायबरेली के नगर पंचायत सलोन के अध्यक्ष पद का उपचुनाव का मतदान हो रहा है। अध्यक्ष पद के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला करने के लिए बड़ी ही उत्सुकता से बढ़ चढ़कर मददाता मतदान कर रहे हैं। बूथों पर सुबह से ही लम्बी लाइन में मददाताओं की लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किए गए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपचुनाव के लिए 29 मतदान केंद्रों 23844 मतदाता मतदान कर रहे हैं।

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