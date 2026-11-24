{"_id":"6b05d48feec8b70f74010c28","slug":"video-rayabral-cara-ghata-taka-etaema-btha-ma-btha-raha-bthara-garahaka-lta-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायबरेली: चार घंटे तक एटीएम बूथ में बैठा रहा बंदर, ग्राहक लौटे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कस्बे के नई बाजार मोहल्ले में एक बंदर का उत्पात है। मंगलवार को बंदर कई दुकानों में घुस गया और सामान बिखेर दिया। इसके बाद वह एक निजी बैंक के एटीएम बूथ में जा बैठा। करीब चार घंटे तक बंदर बूथ के अंदर बैठा रहा। इससे रुपये निकालने पहुंचे ग्राहकों को बिना पैसे लिए लौटना पड़ा।एटीएम बूथ के सुरक्षा गार्ड की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पिंजरा लगाकर बंदर को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि वन विभाग की टीम ने प्रभावी ढंग से प्रयास नहीं किया। बंदर के आतंक से व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी हो रही है। कपड़ा कारोबारी जेपी सिंह ने बताया कि बंदर कई दिनों से दुकानों में घुसकर सामान बिखेर रहा है। वह कई लोगों को काटकर घायल भी कर चुका है। उसकी मौजूदगी से ग्राहक दुकानों में आने से डरने लगे हैं। व्यापारियों ने बंदर को जल्द पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की मांग की है।अरविंद अग्निहोत्री, सनी सिंह, दीपक, संजय तिवारी, संतोष और अमन समेत अन्य दुकानदारों ने वन विभाग की टीम से बंदर को पकड़ने की गुहार लगाई है।

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