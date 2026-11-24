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कार्तिक पूर्णिमा पर रायबरेली में गंगा स्नान को घाटों पर उमड़ी भीड़

Bhupendra Singh

Updated Tue, 24 Nov 2026 09:08 AM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 09:08 AM IST







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रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए डलमऊ, ऊंचाहार और सरेनी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह लोग बैलगाड़ी से गंगा तट पर पहुंचे। स्नान के बाद लोग मंदिरों के दर्शन और तीर्थ पुरोहितों को दान दें रहे हैं। ... और पढ़ें

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