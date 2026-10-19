{"_id":"6ad60b5e3f75570ec002bfbb","slug":"video-sachin-arrived-from-delhi-having-taken-leave-to-perform-the-role-of-meghnad-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेघनाद का अभिनय करने के लिए दिल्ली से छुट्टी लेकर पहुंचे सचिन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रतापगढ़ की प्राचीन रामलीला में इस बार मेघनाद का किरदार 21 वर्षीय सचिन निभाएंगे। वह दिल्ली में जॉब करते हैं। मेघनाद का अभिनय करने के लिए वह दिल्ली से छुट्टी लेकर आए हुए हैं। सचिन इंटर तक की पढ़ाई कर चुके हैं। सचिन ने बताया कि इस बार रामलीला मैदान पर विजयादशमी के दिन वह रावण का भी अभिनय करेंगे।

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