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महानवमी पर मां बेल्हा देवी धाम में उमड़ी भीड़, अयोध्या से भी आए भक्त
शारदीय नवरात्र की महानवमी पर आदिकशक्ति बेल्हा देवी धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नारियल, चुनरी, मिष्ठान्न, नैवैद्य का अर्पण कर देवी से सुख और समृद्धि की कामना की। प्रतापगढ के अलावा अयोध्या और आसपास के जनपदों से भी श्रद्धालु मां बेल्हा देवी का दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से यहां पर व्यापक बंदोबस्त किया गया है। दिन भर घंटा और घड़ियाल की गूंज सुनाई देती है। देवी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है।
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