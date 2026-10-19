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रामलीला में पात्रों का पांच दशक से श्रृंगार कर रहे 70 वर्षीय बब्बू साईं

विनीश कुमार

Updated Mon, 19 Oct 2026 05:51 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 05:51 PM IST







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रामलीला में पात्रों का पांच दशक से श्रृंगार कर रहे 70 वर्षीय बब्बू साईं खुद से करते हैं पात्रों का चयन श्रृंगार के लिए हर्बल रंगों का प्रयोग बताया कि सीता के श्रृंगार में लगते हैं एक घंटे। सबसे चुनौतीपूर्ण होता है माता सीता का श्रृंगार श्रृंगार से ही बढ़ता है किरदारों का आकर्षण ... और पढ़ें

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