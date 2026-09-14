पीलीभीत: एआरटीओ कार्यालय में अवैध वसूली पर भाकियू का धरना, सौंपा ज्ञापन

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पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने सोमवार को एआरटीओ कार्यालय में अवैध वसूली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने लाइसेंस, फिटनेस और पंजीकरण के नाम पर सुविधा शुल्क लेने का आरोप लगाया। प्रदेश सचिव वेद प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। बरेली मंडल अध्यक्ष सतविंदर सिंह कहलो ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग की। एआरटीओ सुशील कुमार मिश्रा ने किसानों की समस्याएं सुनीं और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया।

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