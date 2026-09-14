पीलीभीत: एआरटीओ कार्यालय में अवैध वसूली का आरोप, भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन

पीलीभीत के एआरटीओ कार्यालय में लाइसेंस, फिटनेस और वाहनों के पंजीकरण के नाम पर कथित तौर पर वसूली किए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। किसान विश्रामगृह मंडी समिति से जुलूस की शक्ल में कार्यकर्ता एआरटीओ कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए पंचायत शुरू की।

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प्रदेश सचिव वेद प्रकाश शर्मा ने आरोप लगाया कि एआरटीओ कार्यालय में लाइसेंस बनवाने से लेकर वाहनों की फिटनेस और पंजीकरण कराने तक लोगों से भारी रकम वसूली जा रही है। इससे किसान और आम जनता परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कथित वसूली पर तत्काल रोक नहीं लगी तो भाकियू अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेगी।बरेली मंडल अध्यक्ष सतविंदर सिंह कहलो ने जिले के विभिन्न मार्गों पर रेता-बजरी से लदे ओवरलोड वाहनों के संचालन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों से सड़कें क्षतिग्रस्त होने के साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। अवैध रूप से संचालित वाहनों पर भी तत्काल कार्रवाई की मांग की गई।उन्होंने एआरटीओ कार्यालय में कथित तौर पर सक्रिय कमीशन एजेंटों पर रोक लगाने और कार्रवाई करने की मांग की। चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भाकियू को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। पंचायत में किसानों की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई।