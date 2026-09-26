{"_id":"6ab77fd4f768bc5cbc05ab39","slug":"video-youth-turn-up-in-large-numbers-at-job-fair-in-muzaffarnagar-despite-rain-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुजफ्फरनगर: बारिश के बीच रोजगार मेले में उमड़े युवा, कई कंपनियों ने दिए नौकरी के अवसर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुजफ्फरनगर: बारिश के बीच रोजगार मेले में उमड़े युवा, कई कंपनियों ने दिए नौकरी के अवसर

Dimple Sirohi

Updated Sat, 26 Sep 2026 01:48 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 01:48 PM IST







Link Copied



मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म महाविद्यालय में आयोजित वृहद रोजगार मेले में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। विभिन्न कंपनियों ने अलग-अलग पदों के लिए युवाओं के आवेदन लिए और साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की। युवाओं ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से पद, योग्यता, वेतन और चयन प्रक्रिया की जानकारी ली। ... और पढ़ें

विज्ञापन