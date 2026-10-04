मुजफ्फरनगर: सपा ने निकाला वोट बचाओ देश बचाओ मार्च, पुलिस से नोकझोंक

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सपा की ओर से रविवार को वोट बचाओ देश बचाओ मार्च निकाला गया। महावीर चौक से प्रकाश चौक तक जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट और चरथावल के विधायक पंकज मलिक के नेतृत्व में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए निकले। पहले महावीर चौक और इसके बाद कलेक्ट्रेट में चुनाव आयुक्त का पुतला जलाने को लेकर पुलिस से खींचतान हुई। काफी देर तक हंगामा होता रहा। सपा कार्यकर्ताओं ने आयुक्त के पोस्टर भी जलाए। कलेक्ट्रेट में पुलिस ने पुतला छीन लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हुई। कई सपा कार्यकर्ता खींचतान के दौरान गिरकर चोटिल हो गए।

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