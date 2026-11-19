Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:47 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:47 AM IST
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कलश यात्रा
शहर : भरतिया कॉलोनी स्थित श्रीगणपति खाटू श्याम मंदिर से कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।
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रोजगार मेला
खतौली : कस्बे के केके जैन इंटर कॉलेज में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
शहर : दक्षिणी कृष्णापुरी स्थित सर्वोदय धर्मशाला में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
शहर : सरकुलर रोड के निकट परिक्रमा मार्ग पर श्रीमदभागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
मीरापुर : कसबे के पड़ाव चौक के निकट श्रीमदभागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
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शहर : भरतिया कॉलोनी स्थित श्रीगणपति खाटू श्याम मंदिर से कलश यात्रा सुबह 10 बजे से।
रोजगार मेला
खतौली : कस्बे के केके जैन इंटर कॉलेज में रोजगार मेला सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : दक्षिणी कृष्णापुरी स्थित सर्वोदय धर्मशाला में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
शहर : सरकुलर रोड के निकट परिक्रमा मार्ग पर श्रीमदभागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
मीरापुर : कसबे के पड़ाव चौक के निकट श्रीमदभागवत कथा दोपहर 03 बजे से।