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मोरना(मुजफ्फरनगर)। भागवत धरा शुकतीर्थ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित दो दिवसीय दौरे को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम सुनील कुमार सिंह और एसएसपी सूरज कुमार राय ने शुकदेव आश्रम पहुंचकर जानकारी ली। सुरक्षा के लिए 70 कमांडों तैनात रहेंगे।निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने आश्रम स्थित शिक्षा ऋषि स्वामी कल्याणदेव समाधि मंदिर, यज्ञशाला, प्राचीन अक्षय वट और श्री शुकदेव मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने मौके पर मौजूद पर्यटन विभाग के अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए कि श्री शुकदेव आश्रम में चल रहे सभी निर्माण और सुंदरीकरण के कार्यों को हर हाल में 20 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए।पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद महाराज से कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की। एसएसपी सूरज कुमार राय ने आश्रम के ट्रस्टी ओमदत्त देव से आरएसएस प्रमुख के पूरे कार्यक्रम की बिंदुवार जानकारी ली।जेड-प्लस सुरक्षा के कड़े इंतजामआरएसएस प्रमुख की जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली से आए सुरक्षा अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने समन्वय बैठक की। सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाने के लिए आश्रम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में 70 कमांडो तैनात रहेंगे। इसके अतिरिक्त वीआईपी आगमन के लिए हेलीपैड निर्माण और वाहनों की सुगम पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।